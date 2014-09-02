Цены на нефть продолжают снижаться на слабых статданных из КНР и ЕС

На мировых торгах во вторник, 2 сентября, цены на нефть снижаются на фоне опасений замедления потребления из-за слабого экономического роста в Китае и Европе, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подешевели на $0,04 до $102,75 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,23 до $95,73.

Рост производственной активности Китая и еврозоны замедлился в августе, свидетельствуют индексы менеджеров по закупкам (PMI).

Читайте такжеКитай резко ужесточил контроль за иностранными компаниямиКак отмечают эксперты, у рынка не будет четкой направленности, пока ближе к зиме не повысится спрос на печное топливо. По их мнению, спад цен остановился и они не опустятся ниже отметки $100, потенциал роста в данный момент ограничен.

Ливия повысила среднесуточную добычу нефти до 700.000 баррелей со 155.000 баррелей в мае, но в стране возобновились бои между различными группировками, захватившими большинство министерств и государственных учреждений в столице Триполи.

Читайте такжеКотировки нефти Urals рухнули ниже $100 за баррель - бюджет РФ под угрозой срываИрак в августе снизил экспорт до 2,375 миллиона баррелей в сутки с 2,442 миллиона в июле, в основном из-за плохой погоды в районе портов на юге страны, тогда как бои с исламистами на севере не повлияли на добычу и поставки.

Россия находится под угрозой новых санкций Евросоюза из-за участия ее войск в войне на востоке и юге Украины, что Москва отрицает.

Читайте такжеНовые санкции Запада нанесут непоправимый ущерб экономике России - Кэмерон Кроме того, снова остановлена добыча нефти на крупном месторождении Buzzard в Северном море.