Россия не прекратит поставки газа в Германию - глава немецкого концерна E.on

Россия не прекратит поставки газа в Германию из-за украинского конфликта. Такое мнение высказал глава немецкого энергетического концерна E.on Йоханнес Тайсен вечером в понедельник, 1 сентября, во время своего выступления в Дюссельдорфе, пишет "Немецкая волна".

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Президент РФ Владимир Путин не заинтересован в прекращении поставок газа для Германии и Европы, считает Йоханнес Тайсен. По его словам, Россия гораздо больше зависит от Европы, чем Европа от России, поскольку осуществить переориентацию поставок ее нефти и газа в другие регионы не так просто.

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"Ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы сделать газ частью конфликта", - подчеркнул глава E.on. По его мнению, решающий вопрос заключается, скорее, в том, как урегулировать украинский конфликт. Но ответственность за это должны нести политики, указывает Тайсен.