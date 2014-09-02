В Минэнергоугля уверяют, что отключение света коснется только населения

Временное отключение электроэнергии, в связи с возникновением дефицита мощностей в объединенной энергосистеме Украины, не затронет промышленных предприятий, а коснется только население, говорится в сообщении Минэнергоугля.

В министерстве пояснили возможный переход к веерным отключениям, как это было в 90-х годах, недостаточно эффективным введением графиков ограничения потребления электрической энергии.

Также в ведомстве напомнили, что с 26 августа 2014 вступило в силу распоряжение Кабинета Министров от 13 августа 2014 г «О принятии временных чрезвычайных мер на рынке электрической энергии».

Согласно сообщению, данным распоряжением кабмина устанавливается временные ограничения производства электрической энергии, в частности производителям из альтернативных источников энергии; обеспечение соблюдения установленных лимитов мощности; установление временных ограничений по пропускной способности межгосударственных электрических сетей Украины, а также определение условий осуществления и объемов межгосударственного перетока электрической энергии.

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Как ранее сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности направило областным энергоснабжающим компаниям сообщения о возможном временном прекращении электроснабжения населения, как это было в 90-х годах, в связи с возникновением дефицита мощностей в объединенной энергосистеме Украины.

Отключения будут проводиться по согласованным с облгосадминистрацией графикам аварийных отключений во время утренних и вечерних пиковых нагрузок, ориентировочно в 9:00-11:00 и в 20:00-22:00.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период начнет импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальные – производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанциями и «зеленой» энергетикой. Нехватка газа и остановка 80% шахт вызвали дефицит энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.