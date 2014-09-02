Санкции Запада несут прямую угрозу энергетическим планам России в Арктике

Западные санкции подвергают опасности энергетические планы России в Арктике, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

Читайте такжеDie Welt: российский нефтяной гигант оказался в замкнутом кругеНапомним, президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с плавучей буровой установки в Карском море дал старт разведочному бурению на платформе West Alpha на самой северной скважине России - «Университетская-1» - в Карском море. Путин также заявил, что Россия будет действовать на арктических территориях только в рамках международного права.

По мнению издания, попытки компаний реализовать потенциал российской части Арктики подвергаются серьезному риску из-за санкций, введенных Западом против Москвы. Как полагает издание, речь идет об угрозе не только для этого проекта. В «подвешенном состоянии» находятся и другие проекты стоимостью миллиарды долларов, говорится в статье. В качестве одного из примеров газета приводит проект «Ямал СПГ».

Читайте такжеРоссийская нефтяная промышленность уже испытывает на себе эффект санкций - СМИБольшинство аналитиков считают, что последствия для текущей российской нефтедобычи окажутся незначительными, либо их вообще не будет. Однако в долгосрочной перспективе ситуация может измениться в худшую сторону, полагают эксперты.

Читайте такжеНовые санкции Запада нанесут непоправимый ущерб экономике России - Кэмерон