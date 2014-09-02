«Нафтогаз» назвал условия, при которых оплатит газовые счета «Газпрома»

Украина, отключенная с июня текущего года российским «Газпромом» от поставок природного газа, до арбитражного решения может оплатить газовые счета только на основе временной цены на топливо, которая должна быть равна ценам на европейских хабах за вычетом транспортной составляющей.

Об этом говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины» накануне очередного раунда трехсторонних переговоров по газу.

«Такой подход является справедливым, учитывая то, что украинская сторона подала иск на «Газпром» в арбитражный суд о погашении излишне уплаченных средств (оценивается почти в 6 млрд долл.)», - говорится в сообщении компании.

В «Нафтогазе» обратили внимание на то, что доминирующей тенденциях в контрактах «Газпрома» и его европейских клиентов является опора на цены спотовых рынков ЕС.

Также в «Нафтогазе» считают, что действующих контракт с «Газпромом» на транзит российского газа по территории Украины к европейским потребителям должен быть пересмотрен в соответствии с протоколом о присоединении Украины к Энергетическому сообществу.

В частности, международные обязательства Украины как члена Энергетического сообщества предусматривают, что контрагентом «Газпрома» в транзитном контракте должен быть «Укртрансгаз», не «Нафтогаз».

«Кроме того, «Газпром» не может быть виртуальным оператором между Украиной, с одной стороны, и Словакией, Польшей, Венгрией и Румынией, с другой», - подчеркивается в сообщении НАК.

«Тарифная политика (на транзит российского газа по территории Украины – УНИАН) должна быть скорректирована с учетом европейских нормативных требований», - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина считает дискриминационным очередное предложение российской стороны по цене на российский газ в 385 долл. за тыс. кубометров с учетом 100 долл. скидки.

29 августа глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что до решения Стокгольмского арбитражного суда Россия готова снизить цену на газ на 100 долл. за тысячу кубометров, что, по его мнению, позволит возобновить поставки топлива в Украину.

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Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале мая 2014 года в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отменить эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за тыс. кубометров — цене, по которой российский газ продавался Украине на протяжении первого квартала 2014 года.

Требования Украины также заключаются в том, чтобы уйти от традиционного механизма формирования Россией цены на газ — путем предоставления скидок, за которые Кремль, как правило, требует политических уступок со стороны украинского правительства. «Нафтогаз» настаивает на исключительно рыночных подходах «Газпрома» к формированию цены на топливо.