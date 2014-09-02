Швейцария заподозрила менеджеров "Газпрома" в коррупции - СМИ

В Швейцарии двух менеджеров российской компании «Газпром» заподозрили в коррупции, пишет Газета. ru со ссылкой на швейцарскую газету Tages-Anzeiger. По имеющимся данным, обвинения планируется предъявить до конца 2014 года.

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Как предполагает федеральная прокуратура, подозреваемые (их имена не сообщаются) сотрудничали с кипрской фирмой Burlingame Consulting при осуществлении поставок для газопровода Ямал — Европа. Утверждается, что часть стоимости от сделки (от 2% до 3%) менеджеры российской компании якобы получали в виде откатов, которые переводились на счета в Швейцарию, после чего – на счета подозреваемых.

Дело возбуждено в отношении двух менеджеров «Газпрома», сообщает газета и добавляет, что один из подозреваемых занимает в компании высокую должность, второй уже ушел на пенсию. В общей сложности по делу проходят четыре сотрудника «Газпрома», уточняет издание.