«Надра Украины» хочет реанимировать закрытые скважины

Национальная акционерная компания «Надра Украины» рассчитывает на увеличение добычи природного газа в стране за счет возобновления эксплуатации скважин, закрытие которых проводилось до 2014 года, говорится в сообщении госкомпании.

Согласно сообщению, в июле-августе текущего года компания провела работы на Городокском и Тинивськом месторождениях на западе страны, на которых планируется увеличить ежегодную добычу углеводородов: на 1,4 млн кубометров - на Городокском и на 1,8 млн куб. м - на Тинивськом месторождениях.

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«По состоянию на сентябрь завершено строительство эксплуатационной скважины №27 на Сахалинском месторождении, что способствовало промышленному притоку газа и конденсата», - говорится в сообщении.

Кроме этого, компания инициирует возобновление работы ликвидированной поисковой скважины №6 Свиридовского газоконденсатного месторождения, расположенного на востоке Украины. Производственные возможности данной скважины работники «Надра Украины» изучают совместно с представителями ООО «Смарт Энерджи».

Также в компании сообщили, что на стадии восстановления находятся скважины №№ 4,11,20 Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения. На двух других скважинах данного месторождения - №№ 7,15 запланировано проведение капитального ремонта.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.