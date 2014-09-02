В ЕС рассчитывают провести трехсторонние переговоры по газу в середине сентября

Переговоры по урегулированию газовых споров между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины» в формате Украина-ЕС-Россия могут состояться в середине сентября после соответствующих двухсторонних встреч вице-президента еврокомиссии Гюнтера Эттингера с министрами энергетики Украины и РФ.

Согласно сообщению пресс-службы Эттингера, 4 сентября в Брюсселе пройдет техническое совещание на экспертном уровне между Россией и ЕС, как и было договорено на встрече еврокомиссара с министром энергетики РФ Александром Новаком в Москве.

Затем, 8 сентября будет проведено совещание между Эттингером и министром энергетики Украины Юрием Проданом в Баку (Азербайджан) в рамках неформальной встречи членов "Восточного партнерства".

«Именно после этой встречи мы договоримся о дате и месте проведения следующих трехсторонних газовых переговоров, удобных для всех трех сторон. Это может случиться в середине сентября», - говорится в сообщении пресс-службы Эттингера.

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Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем. Как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

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16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.