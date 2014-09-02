Украина открыла реверс газа из Словакии

14:52, 02 сентября 2014
Энергетика
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Торжественный пуск топлива состоялся в поселке Велке Капушаны в Словакии

REUTERS

Украина и Словакия открыли реверс газа из Словакии в Украину, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лаппо.

"Премьер-министры Украины и Словакии открыли реверс газа в Украину", - написала Лаппо.

Торжественный пуск топлива состоялся в поселке Велке Капушаны в Словакии

«Благодаря открытию реверса из Словакии и возможности для Украины приобретать газ в Европе, мы заместили 40% газа, который ранее покупали у российской компании «Газпром», на газ, который покупаем и транспортируем из Европы», - цитирует пресс-служба Кабмина слова премьер-министра Арсения Яценюка.

«Еще полгода назад мало кто надеялся, что мы совместными усилиями сможем приобретать из Европейского Союза до 10 миллиардов кубических метров газа. Это очень большой шаг вперед», - говорится в сообщении со ссылкой на слова Яценюка. 

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Справка УНИАН. С 16 августа открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме. А с сентября он должен заработать на полную мощность. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома». Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.

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