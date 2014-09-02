Угля украинским ТЭС хватит до середины ноября

Запасов угля для украинских теплоэлектростанций (ТЭС) может хватить только до середины ноября, поскольку в условиях боевых действий на востоке Украины большинство расположенных там шахт не работает, а доставка угля с действующих шахт затруднена.

Об этом сообщил журналистам глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Угля хватит примерно до середины ноября. ... Сейчас на складах ТЭС находится около 1,7 млн тонн угля. Это было бы не критично, если бы шахты работали в нормальном режиме», - сказал Волынец.

По его словам, на Донбассе 50 шахт не добывают уголь, а только откачивают воду, при этом 18 шахт уже затоплено. В то же время на востоке Украины функционируют лишь 35 шахт.

При этом Волынец сообщил, что сейчас в Украине острый дефицит угля марок «Т» - тощие и «А» - антрацит, которые используются на ТЭС. Однако их добывают угольные предприятия, находящиеся на территории, контролируемой российскими военными и боевиками.

В то же время падения добычи угля газовой группы, который хуже хранится и меньше подходит для ТЭС, не наблюдается. Как рассказал глава профсоюза, такой уголь добывается на шахтах Львовской, Волынской, Днепропетровской, а также части Донецкой и Луганской областей.

Читайте такжеИмпорт угля для ТЭС может обойтись в $700 млн, если не будет поставок с Донбасса

«Этот уголь не может долго находиться на складах, поскольку он начинает тлеть и при высоких температурах превращается в золу», - сказал Волынец.

Он сообщил, что в текущих условиях до конца отопительного сезона 2015 года Украине нужно будет импортировать более 10 млн тонн угля. При этом Волынец отметил, что импортировать в страну нужно уголь, который в дефиците.

«Мы видим, какие регионы захвачены, по каким маркам угля у нас есть проблема. ... Есть институты и специалисты, которые посчитают, сколько нам по балансу нужно угля, каких марок и по какой цене», - подчеркнул глава Независимого профсоюза горняков.

Как сообщал УНИАН, обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт. По информации Минэнергоугля, уже сегодня на украинских ТЭС наблюдается острый дефицит угля марки «А» – топлива, которое используется на половине станций страны.

В связи с этим Украина впервые за длительный период планирует начать импорт энергетического угля для ТЭС из Австралии, США и Новой Зеландии.

28 августа в Минэнергоугля сообщили, что американские компании готовы поставлять энергетический уголь в Украину для обеспечения потребностей ТЭС.

По оценкам экспертов, затраты Украины на импорт энергетического угля для теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) до конца текущего года могут составить 450-700 млн долл. в случае отсутствия его поставок с Донбасса. При этом средняя цена импортированного угля в Украину составит 85-95 долл./тонну.