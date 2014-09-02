"Газпром" пытается помешать диверсификации поставок газа в Украину - "Нафтогаз"

Единственной причиной отказа "Газпрома" вносить предложенные "Нафтогазом" изменения в транзитном контракте может быть только стремление ограничить доступ Украины к европейскому рынку для диверсификации поставок газа.

Об этом говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины» накануне очередного раунда трехсторонних газовых переговоров.

Как отмечается в сообщении, "Газпром" выступает монопольным поставщиком газа в Украину и, таким образом, заставляет Украину или нести экономические убытки, или соглашаться на политические уступки.

"Учитывая неоднократные заявления ЕК, в частности господина Оттингера, о недопустимости использования газа как политического оружия, мы убеждены, что вместе с ЕК сможем предоставить Газпрому все необходимые аргументы о необходимости срочного приведения транзитного контракта в соответствие с европейскими принципами, регулированием и практикой", - заявляет "Нафтогаз".

Как отмечается в сообщении, "если российская сторона откажется от внесения вышеуказанных изменений, то это будет означать, что сбываются наши предостережения, которые мы заранее донесли до ЕК относительно возможного плана РФ остановить транзит зимой с целью добиться от ЕК разрешения на освобождение проекта "Южный поток" от действия 3-го Энергопакета, расширить мощность газопровода OPAL, который уже освобожден от требований европейского регулирования в отношении недискриминационного доступа других участников рынка, а также чтобы заставить Украину снова согласиться на несправедливые и нерыночные условия".

Читайте такжеУкраина открыла реверс газа из Словакии"Нафтогаз" подчеркивает, что такой отказ от внесения изменений в транзитного контракта станет не первым шагом на пути настаивания "Газпрома" на принятии дискриминационных решений в ЕК. Так, в июне российский монополист в одностороннем порядке расторг договор на балансировку с украинской стороной.

Технические особенности функционирования любой газотранспортной системы предусматривают наличие незначительных отклонений между объемами газа на входе и на выходе. Договор на балансировку позволял урегулировать вопрос технических отклонений. Сейчас такой возможности не существует. Соответственно, "Нафтогаз" предложил "Газпрому" пути урегулирования технических отклонений в объемах транзита на 0,03% в июле и 0,06% в августе в договорном порядке, поясняется в сообщении.

"Тем не менее, мы не можем исключить того, что эта нормальная особенность функционирования ГТС будет использована "Газпромом" для обвинений Украины в недобросовестном выполнении транзитных услуг и, потенциально, как аргумент для отключения поставки газа в ЕС", - отмечает "Нафтогаз".