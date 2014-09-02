СМИ: Польша может продать Украине "лишний" уголь

Об этом пишет польская Rzeczpospolita, отмечая, что продажа польского угля в Украину помогла бы также польским компаниям, у которых сейчас есть его переизбыток.

"Мы видим активный интерес со стороны украинских фирм к польскому углю", - говорит пресс-секретарь польского Węglokoks Мажена Мрозик, добавляя, что компания ищет торговых партнеров в Украине.

Об интересе в украинским рынке сбыта заявил также представитель Lubelski Węgiel Bogdanka Збигнев Стопа.

"Мы внимательно следим за этим рынком, анализируем разные возможности", - сказал он изданию.

Газета отметила, что в Польше сейчас находится на складах около 8 млн тонн нереализованного угля, часть из которого может быть поставлена в Украину, что также будет выгодно для польских компаний.

Такое же мнение высказал бывший вице-глава польского правительства Януш Штейнгофф. "Нам нужно помнить, что у нас более 8 млн тонн угля на складах, с которым мы не очень знаем, что должны делать. Если бы этот уголь удалось продать в Украину даже по себестоимости, это было бы выгодно для польской угольной отрасли и помощью для решения энергетических проблем в Украине", - отметил он в эфире TVN24 BiS.

Читайте также"Угольная война" на востоке Украины может привести к массовому отключению света - СМИRzeczpospolita заметила, что в прошлом году Украина импортировала 15 млн тонн угля, из которого из Польши только 1%.

По данным издания, за первую половину текущего года польские производители сократили экспорт угля на 26% - до 4,3 млн тонн.

Польская JSW, по данным корпоративного сайта, продает уголь по цене от 65 до 175 долл. (без НДС и акциза) в зависимости от его качества.

Как сообщал УНИАН, по данным независимого профсоюза горняков, Украине до конца отопительного сезона 2015 года придется импортировать более 10 млн тонн угля, а запасы на ТЭС могут закончиться уже в ноябре этого года.

Справка УНИАН. Работающие в Польше угледобывающие компании в прошлом году добыли 76,5 млн тонн угля, 66,9 млн из которых они продали на местном рынке, а 10,6 млн тонн экспортировали. В тоже время страна импортировала 10,8 млн тонн угля, главным образом, из России и Чехии.

В апреле этого года появилась информация о проблемах польских угледобывающих предприятий из-за растущего импорта российского угля по демпинговым ценам.