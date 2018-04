За что Кремль невзлюбил «Энергоатом»

Четыре атомные электростанции Украины вырабатывают около 50% всей электроэнергии, потребляемой в нашей стране. При этом до сих пор государственному «Энергоатому» отводилась роль универсального донора, который дотировал всех и вся – от своих конкурентов (в первую очередь, частных энергокомпаний), до жилищно-коммунального хозяйства. Новое правительство вернуло атомной генерации статус приоритетной отрасли в топливно-энергетическом комплексе страны. Положение, как известно, обязывает, а в данном случае оно обязывает «Энергоатом» приложить максимум усилий для снижения зависимости от поставок российского оборудования, сопутствующих услуг и самое главное - российского ядерного топлива. В нынешних условиях, наверное, нет смысла объяснять, почему это так важно. Но любое движение, сделанное «Энергоатомом» в направлении импортозамещения, сталкивается с мощнейшим информационным противодействием, заказчик которого очевиден.

Манипулируя мнением

Украинское общество еще слишком сильно подвержено влиянию всевозможных надуманных фобий, одной из которых является и «атомофобия». Стоит некоему политику, общественному деятелю, эксперту или просто экологу решить, что в текущий момент времени можно неплохо повысить собственную популярность за счет запугивания населения угрозой радиоактивного загрязнения и он, засучив рукава, берется за это непростое дело. С одной стороны, в стране, пережившей Чернобыль, - тема беспроигрышная, с другой - даже в случае откровенного вранья автор «вброса» уверен, что ему за это ничего не будет. Но сегодня ситуация кардинально изменилась – страна воюет и не только танками и орудиями, но и киловаттами с кубометрами. Украинские АЭС готовы обеспечить бесперебойную выработку 50% и более от всего объема электроэнергии, производимой в стране, и это крайне раздражает московских стратегов.

На украинских АЭС эксплуатируются реакторы, спроектированные еще в СССР и под советские же тепловыделяющие сборки (ТВС). РФ считает эти технологии своей собственностью. В конце мая 2014 года Европейская комиссия представила новую стратегию энергетической безопасности (Communication from the commission to the European Parliament and the Council "European Energy Security Strategy"). В документе, в частности, обращается внимание на тот факт, что политика России в ядерной отрасли не позволяет европейским странам проводить диверсификацию поставок топлива. Российская компания «Росатом», единственная из всех мировых компаний, предлагающих за рубежом услуги по возведению атомных энергоблоков, привязывает их строительство к пожизненной поставке своего же топлива.

Украина еще в начале 2000-х приняла решение максимально диверсифицировать источники поставок в ядерной отрасли, начав с топлива. Любопытно, что вопрос такой диверсификации применим и к России - она сама разрабатывает топливные сборки для реакторов западного дизайна. Но как только речь заходит об Украине российская риторика резко ужесточается.

Японско-американская компания Westinghouse Electric, согласно подписанному с НАЭК «Энергоатом» контракту, может поставлять свое топливо на 3 из 15 украинских энергоблоков и есть возможность этот контракт существенно расширить. В последние годы публикации с критикой топливных сборок Westinghouse стали настолько массовыми, что сомнений в их заказном характере и авторстве давно ни у кого не осталось. Основной упор псевдоэксперты делали и продолжают делать на безопасности эксплуатации энергоблоков, в активную зону которых загружены одновременно сборки российской компании ТВЭЛ и ТВС-W. При этом никаких реальных предпосылок для панических заявлений не было и нет, что подтверждается выводами Государственной комиссии ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ). А есть огромное желание любой ценой дискредитировать саму идею диверсификации и удержать Украину на коротком поводке, ведь не газом же единым, как говорится.

Не стоит размениваться по мелочам и цитировать всю ту ахинею, которую ретранслировали последние пару лет на тему топлива Westinghouse различные «сливные» СМИ в Украине и России. Кто захочет - сам найдет. Из самого свежего: 29 августа председатель комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев заявил о том, что считает невозможным безопасно заменить импортное оборудование из России на украинских атомных электростанций. Думец-энергетик предостерегает, что такие эксперименты приведут к катастрофам на украинских АЭС. Спровоцировало столь апокалиптические прогнозы недавнее заявление президента ГП НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского о планах компании реализовать программу импортозамещения оборудования, а также услуг по ремонту и обслуживанию для украинских АЭС.

"Безопасно это сделать невозможно, и если они, не дай Бог, по этому сценарию пойдут, то, конечно, допрыгаются до катастрофы. Безопасно Украина не может этого сделать", - заявил Грачев российским журналистам. Естественно, что господин Грачев не смог удержаться от упоминания топлива Westinghouse, добавив, что в Украине уже пытались заменить российское топливо для АЭС, и в результате украинские атомщики "уже попадали в предаварийную ситуацию". В куцый и, по сути, беспредметный комментарий депутат Госдумы РФ вложил всю квинтэссенцию российского отношения к праву суверенной страны выстраивать собственную энергетическую стратегию. Нет ни малейших сомнений в том, что заявление Грачева даст старт очередной волне «компромата», ориентированного на запугивание украинского обывателя. И, кстати, бюджет на эти цели уже выделен Кремлем.

Разъяснение по пунктам

Начнем с топливного вопроса. Еще в июне этого года председатель ГИЯРУ Сергей Божко сообщил о том, что лицензирование топлива ТВС-W на Южно-Украинской АЭС продолжится в 2015 году и только по результатам всесторонней технической экспертизы будет выдана лицензия на его промышленную эксплуатацию. Божко подчеркнул, что во время эксплуатации топлива Westinghouse случаев разгерметизации не было, что является одним из основных критериев безопасности использования топлива. При этом раздутый российской прессой скандал вокруг повреждений ободов дистанцирующих решеток нескольких топливных сборок Westinghouse, выявленных на Южно-Украинской АЭС в 2012 году, оказался отнюдь не таким однозначным, как хотелось бы россиянам. Согласно первоначальным выводам специалистов, российские сборки, находившиеся по соседству с ТВС-W, работали в рамках технологических норм. Соответственно, вся вина за возникшие проблемы ложилась на Westinghouse. Однако позже выяснилось, что виновником неполадки стало именно российское топливо.

Тем, кто интересуется вопросами диверсификации ядерного топлива, не лишним будет напомнить, что глубокая обеспокоенность российских политиков безопасностью украинских АЭС объясняется достаточно просто – ядерное топливо является реальной альтернативой природному газу. Конечно, увеличение доли использования электроэнергии в жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленности вопрос не одного года, но главное - обезопасить себя от перебоев с поставками ядерного топлива.

Еще один проект, который возобновил «Энергоатом», страшно нервирующий россиян - Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Официальное начало строительства ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС стартовало 26 августа этого года. Вокруг строительства в Украине централизованного хранилища ОЯТ также постоянно возникают мутные волны дезинформации. Главный девиз борцов с этим проектом – «Нет могильнику радиоактивных отходов под Киевом!». Набор страшилок стандартный: риск выброса радиоактивных веществ в атмосферу, загрязнение грунтовых вод, превращение Украины в международную свалку ядерных отходов. Однако в данном случае все еще прозрачнее, чем с топливом Westinghouse. Наличие ЦХОЯТ снимет вопрос вывоза отработанного топлива (сейчас Украина вывозит больше половины своего ОЯТ в Россию на технологическое хранение с последующей переработкой). По оценкам, затраты на строительство и эксплуатацию ЦХОЯТ будут почти в четыре раза меньше, чем совокупные расходы, которые сегодня несет Украина, вывозя ОЯТ в Россию, а инвестиции в ЦХОЯТ окупятся менее чем через четыре года эксплуатации. Строительство хранилища будет осуществляться по технологии компании Holtec International, имеющей огромный опыт по возведению подобных объектов в десятках стран мира. ЦХОЯТ предназначен для хранения топлива, поступающего исключительно с украинских АЭС, его емкость просто не предусматривает хранение «левых» сборок.

Что касается влияния ЦХОЯТ на окружающую среду, то, по оценкам Киевского института «Энергопроект» (КИЭП), оно будет значительно ниже установленных государством допустимых уровней. На грунтовые воды хранилище также влиять не будет, поскольку в данном случае будет использоваться «сухая» технология - ОЯТ будет храниться в среде инертного газа в двустенных контейнерах из нержавеющей стали, которые будут загружаться в защитные бетонные модули, расположенные на специальной площадке. Прочность конструкций этой системы была проверена в смоделированных ситуациях с пожарами, взрывом, землетрясением и даже падением на них самолета. Строительство и дальнейшая эксплуатация хранилища будут способствовать экологической реабилитации зоны отчуждения, возвращению к хозяйственной деятельности части этой зоны. Почему ЦХОЯТ не нравится россиянам - вопрос абсолютно риторический, особенно если учесть, что ОЯТ - отнюдь не отходы, а ценное энергетическое сырье для реакторов на быстрых нейтронах, появление которых ожидается в ближайшие 50 лет.

И топливо Westinghouse, и собственное хранилище отработавшего топлива - все это элементы программы импортозамещения, так глубоко ранившей российских товарищей. Тут уж, как говорится, нет слов. Такие украинские предприятия, как ОАО «Турбоатом» или завод «Электротяжмаш» со времен СССР были вовлечены в кооперацию с предприятия РФ, производившими оборудование для атомной энергетики. Тот же «Турбоатом» поставляет турбинное оборудование для российских АЭС. 28 августа по итогам переговоров между руководством «Энергоатома» «Турбоатома», «Электротяжмаша» и «Завода имени В.А.Малышева» были подписаны протоколы о совместной реализации программы импортозамещения в интересах отечественной атомной энергетики.

В документе, в частности, отмечается, что «Турбоатом» готов обеспечить поставку «Энергоатому» конденсаторов для Южно-Украинской и Запорожской АЭС, а в будущем – для Ривненской станции; новых рабочих лопаток из высокопрочного титанового сплава и других запасных частей для турбин действующих энергоблоков украинских АЭС. Завод «Электротяжмаш» будет поставлять генераторное оборудование. Его производство и комплектующих по заказу «Энергоатома» было освоено предприятиями за последние годы. Большая часть данного оборудования ранее производилась исключительно в России. В частности, до сих пор поставкой лопаток для турбоагрегатов ТВВ-1000-2У3 с турбинами типа К-1000-60/3000, эксплуатируемых на энергоблоках типа ВВЭР-1000 украинских АЭС, занимались зарубежные компании, реализующие продукцию ОАО «Силовые машины» (Ленинградский металлический завод (ЛМЗ) г. Санкт-Петербург, Российская Федерация). В ходе переговоров также было принято решение расширить линейку оборудования и запасных частей, которые украинские предприятия могут производить для отечественных АЭС. Планируется участие специалистов этих предприятий в инженерном сопровождении ремонтов и диагностическом обследовании оборудования блоков АЭС.

Завод им. Малышева взял на себя обязательство рассмотреть возможность производства типового комплекта запасных частей инструментов и принадлежностей (ЗИП) для проведения ремонта автоматической дизельной электростанции АСД-5600, используемой на украинских АЭС. Да, АСД-5600 когда-то также производилась на территории РФ, но выпуск ЗИПа для нее никоим образом не нарушает авторских прав разработчика и производителя.

И какие претензии могут предъявить нам российские коллеги, которым их собственное «первое лицо» регулярно спускает все новые и новые директивы по импортозамещению? В принципе никаких, только продолжать нагнетать истерику вокруг безопасности эксплуатации украинских АЭС. Нам же пора научиться распознавать проявления российской пропаганды.

Нина Сорока