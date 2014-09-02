В Словакии гарантируют Украине прокачку не менее 6,4 млрд кубометров газа в год

Минимальный гарантированный объем прокачки природного газа в Украину по словацкому маршруту, запущенному 2 сентября текущего года, с 1 октября составит 6,4 млрд кубометров в год, говорится в сообщении оператора ГТС Словакии Eustream.

«Гарантированный минимальный объем трафика с 1 октября будет 6,4 млрд кубометров в год (17,6 млн кубических метров в сутки)», - говорится в сообщении Eustream.

Согласно сообщению, клиенты Eustream до конца 2019 года зарезервировали максимальную мощность газопровода в 10 млрд кубометров (27 млн куб. м в сутки).

Читайте также"Газпром" пытается помешать диверсификации поставок газа в Украину - "Нафтогаз"Справка УНИАН. С 16 августа открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме, а со 2 сентября он заработал в рабочем режиме. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома». Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.