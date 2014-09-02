В Словакии гарантируют Украине прокачку не менее 6,4 млрд кубометров газа в год

20:15, 02 сентября 2014
Энергетика
1

Клиенты Eustream до конца 2019 года зарезервировали максимальную мощность газопровода в 10 млрд кубометров, или 27 млн куб. м в сутки.

Укриана откріла реверс газа из Словакии / Фото УНИАН

Минимальный гарантированный объем прокачки природного газа в Украину по словацкому маршруту, запущенному 2 сентября текущего года, с 1 октября составит 6,4 млрд кубометров в год, говорится в сообщении оператора ГТС Словакии Eustream.

«Гарантированный минимальный объем трафика с 1 октября будет 6,4 млрд кубометров в год (17,6 млн кубических метров в сутки)», - говорится в сообщении Eustream.

Согласно сообщению, клиенты Eustream до конца 2019 года зарезервировали максимальную мощность газопровода в 10 млрд кубометров (27 млн куб. м в сутки).

Читайте также"Газпром" пытается помешать диверсификации поставок газа в Украину - "Нафтогаз"Справка УНИАН. С 16 августа открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме, а со 2 сентября он заработал в рабочем режиме. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома». Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter