Россия и Болгария хотят изменить статус Южного потока, чтоб обойти запрет ЕС - СМИ

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с содержанием прошедших в Москве переговоров еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера с министром энергетики России Александром Новаком.

По словам источника, в настоящий момент совместно с болгарской стороной прорабатывается этот вариант для морского участка газопровода, проходящего по территориальным водам Болгарии.

Читайте также"Южный поток" в Болгарии заморозят до решения Европейской комиссии

Согласно законодательству ЕС, газопроводы от шельфовых месторождений европейских стран (в частности Германии, Франции и Бельгии) имеют особый статус "промысловых", на которые не распространяется требование об обязательном доступе третьих лиц к газотранспортной системе.

Австрийская OMV, которая является партнером Газпрома по проекту Южный поток на территории Австрии, также участвует в проектах по добыче газа на шельфе Болгарии. В связи с этим газопровод, построенный, например, OMV от месторождения на шельфе, может быть в дальнейшем включен в проект Южный поток путем переуступки прав.

Напомним, Болгария приостановила строительство Южного потока из-за претензий Еврокомиссии, связанных с исполнением норм Третьего энергопакета.