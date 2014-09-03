Цены на нефть после продолжительного падения стали расти

На мировых торгах в среду, 3 сентября, цены на нефть Brent растут с отмеченного во вторник 16-месячного минимума на фоне данных о производственной активности в США, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,37 до $100,71 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,38 до $93,26. Во вторник оба эталона значительно подешевели из-за укрепления доллара и слабого спроса на нефть в Китае и Европе.

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Как отмечают аналитики, на рынок сейчас в основном влияет уровень потребления, проблем со снабжением почти нет, и инвесторы практически не обращают внимания на геополитические события.

Читайте такжеFinancial Times: Санкции США – не «мелочь» для российской нефтяной отраслиИндекс доллара к корзине основных валют во вторник поднялся до высшей отметки с июля 2013 года, сделав цены на нефть менее привлекательными для инвесторов, использующих другие валюты.

Добыча на месторождении Buzzard в Северном море, составляющая 200.000 баррелей в сутки, может быть приостановлена на 10 дней, начиная с 30 августа, сообщил оператор месторождения Nexen. На месторождении добывается нефть сорта Forties, это основной из четырех сортов, участвующих в формировании цены на европейский эталон Brent.

Россия в августе повысила добычу на 1% до 10,52 миллиона баррелей, то есть, санкции Европы и США пока не отразились на производстве нефти.

Накануне еженедельных отчетов о запасах нефти в США аналитики предполагают, что они снизились.