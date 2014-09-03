Кабмин рассчитывает вывести «Нафтогаз» на бездефицитный бюджет к 2018 году

Кабинет министров Украины рассчитывает преодолеть дефицит бюджета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» к 2018 году, говорится в обновленном Меморандуме между Украиной и ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом.

«Мы остаемся верными нашей стратегии реформы энергетического сектора. В 2014 году наша цель – не выйти за пределы установленного дефицита бюджета «Нафтогаза» в 4,3% ВВП. Мы также рассчитываем, что в 2015 году дефицит бюджета НАК составит 1,9% ВВП. И уже к 2018 году мы полностью сократим дефицит», - говорится в меморандуме.

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В то же время в МВФ прогнозируют, что с учетом нынешней потребности НАК в бюджетном финансировании, дефицит бюджета компании по итогам 2014 года может составить до 10% ВВП. Кроме того, в меморандуме отмечается, что в текущем году "Нафтогазу" потребуется порядка 82 млрд грн для выполнения финансовых обязательств и покрытия дефицита.

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НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В марте 2014 года глава «Нафтогаза» Андрей Коболев отмечал, что дефицит НАК по итогам 2014 года составит около 80 млрд грн при условии дружественных отношений с «Газпромом» и стопроцентных расчетов всех потребителей за газ.