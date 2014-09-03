Крупнейшая нефтяная компания России сокращает добычу

Как пишет газета "Коммерсант", после приобретения ТНК-ВР "Роснефть" по итогам 2013 года смогла нарастить этот показатель почти вдвое, до 206,8 млн тонн, но из-за программы снижения издержек и конфликтов с подрядчиками уменьшила объемы бурения. Компания собирается к 2020 году снизить темпы падения добычи, но, по мнению источников издания, для этого надо резко увеличить бурение скважин.

"Еще в середине этого года прогноз по снижению был хуже - на уровне 2-3 млн тонн. Но ситуацию удалось несколько улучшить", - сказал один из собеседников газеты.

В "Роснефти" заявили, что компания "успешно осуществляет стабилизационную программу производства на месторождениях" и по итогам шести месяцев "приостановила историческое снижение добычи в ряде ключевых регионов Западной Сибири". Здесь темп снижения производства нефти к 2020 году будет сокращен к 2-3%, считают в "Роснефти".

Стратегия компании предполагает четыре этапа развития: первый - обеспечение добычи на зрелых месторождениях, второй - новые проекты в Восточной Сибири, третий - существенный прирост за счет разработки трудноизвлекаемых запасов, а четвертый - шельф. На собрании акционеров "Роснефти" в конце июня ее президент Игорь Сечин обещал, что к 2020 году добыча вырастет на 25,5% до 327 млн тонн условного топлива.

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По данным ЦДУ ТЭК, по итогам первого полугодия "Роснефть" снизила суточную добычу нефти на 0,5% до 4,16 млн баррелей в сутки (0,58 млн тонн), при этом добыча углеводородов в целом (включая газ) выросла на 4,6% до 5 млн тонн в сутки. Как говорят собеседники "газеты, снижение добычи связано прежде всего с уменьшением бурения.

По данным источников, "Роснефть" просила подрядчиков с начала года снизить цены на услуги на 10-20%. Кроме того, госкомпания отказывается от услуг нефтесервисной Eurasia Drilling (доля "Роснефти" в ее портфеле заказов по итогам полугодия снизилась с 24 до 11%). Другой источник отмечает, что "в целом из-за задачи уменьшить капзатраты инвестиции в бурение снизились".

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Официально в "Роснефти" объясняли снижение объемов бурения пересмотром стратегии, по которой в 2014 году будет пробурено "немного меньше, чем изначально планировалось". Это связано с переходом на более сложное горизонтальное бурение.