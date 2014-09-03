Австралия заморозила поставки урана в Россию

Австралия приостановила поставки урана в Россию в результате введенных санкций против РФ, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Guardian.

Читайте такжеНовые санкции Запада нанесут непоправимый ущерб экономике России - Кэмерон "Австралия не будет продавать уран России до дальнейших указаний", - заявил премьер-министр страны Тони Эбботт.

Читайте такжеАвстралия поможет Украине восстановить Донбасс По его словам, правительство обсуждает вопрос предоставления гуманитарной и материально-технической военной помощи Украине. Он также напомнил, что в Киеве планируется открыть посольство.

Напомним, Австралия - мировой лидер по запасам урана.