Австралия заморозила поставки урана в Россию
11:39, 03 сентября 2014Энергетика
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Правительство страны обсуждает вопрос предоставления помощи Украине.
REUTERS
Австралия приостановила поставки урана в Россию в результате введенных санкций против РФ, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Guardian.
Читайте такжеНовые санкции Запада нанесут непоправимый ущерб экономике России - Кэмерон "Австралия не будет продавать уран России до дальнейших указаний", - заявил премьер-министр страны Тони Эбботт.
Читайте такжеАвстралия поможет Украине восстановить Донбасс По его словам, правительство обсуждает вопрос предоставления гуманитарной и материально-технической военной помощи Украине. Он также напомнил, что в Киеве планируется открыть посольство.
Напомним, Австралия - мировой лидер по запасам урана.
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