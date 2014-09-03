Польша хочет добиться от "Газпрома" снижения цены на газ

Польский энергетический концерн PGNiG планирует добиться от "Газпрома" снижения цены на газ более чем на 10%. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу компании Мариуша Завишу.

Он заявил, что в 2012 году "Газпром" снизил цены для польской компании на 10% PGNiG надеется, что на новых переговорах "Газпром" снизит цену более существенно.

Как сообщал ИТАР-ТАСС, польская компания планирует начать переговоры с "Газпромом" в ноябре о пересмотре цен на газ и эластичности поставок.

В настоящее время Польша покупает газ по принципу "бери или плати". Согласно условиям договора с российской стороной, в ноябре открывается, так называемое, "переговорное окно", которое позволяет пересматривать положения соглашения.

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Польша аргументирует свою позицию тем, что своевременно и в полном объеме оплачивает поставки газа, а также намерена увеличить будущие объемы поставок. Польша импортирует из России 30% газа.

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Европейские покупатели газа "Газпрома" раз в два года имеют возможность проводить переговоры с поставщиком о снижении цен на газ.