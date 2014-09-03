Трехсторонняя встреча по газу может состояться на следующей неделе в России

Переговоры по урегулированию газовых споров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в формате Украина-ЕС-Россия могут состояться на следующей неделе на территории Российской Федерации.

«На следующей неделе будет трехсторонняя встреча. Она пройдет, вероятнее всего, в России. Будет Россия, Еврокомиссия и украинская сторона», - сказал перед заседанием Кабинета министров в среду, 3 сентября, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Как ранее сообщал УНИАН, согласно сообщению пресс-службы вице-президента Еврокомиссии Гюнтера Эттингера, 4 сентября в Брюсселе пройдет техническое совещание на экспертном уровне между Россией и ЕС.

Затем 8 сентября будет проведено совещание между Эттингером и министром энергетики Украины Юрием Проданом в Баку (Азербайджан) в рамках неформальной встречи членов "Восточного партнерства".

«Именно после этой встречи мы договоримся о дате и месте проведения следующих трехсторонних газовых переговоров, удобных для всех трех сторон. Это может случиться в середине сентября», - говорится в сообщении пресс-службы Эттингера.

Читайте такжеУкраина считает дискриминационным предложение России о $100 скидки на газ

Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем. Как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.