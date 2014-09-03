Цена газа по словацкому маршруту ниже $385 – глава «Нафтогаза»

13:30, 03 сентября 2014
Энергетика
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Минимальный гарантированный объем прокачки природного газа в Украину по словацкому маршруту с 1 октября составит 6,4 млрд кубометров в год

/ Фото УНИАН

Цена на природный газ для Украины, который она со 2 сентября начала получать по словацкому маршруту, ниже 385 долл. за тыс. кубометров.

«Цену мы не комментируем, но эта цена меньше 385 долл. за тысячу кубометров, но точного уровня я не скажу, потому что это коммерческая тайна», - сказал журналистам перед заседанием Кабинета министров в среду, 3 сентября, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

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Как ранее сообщал УНИАН, по данным оператора ГТС Словакии, компании Eustream, минимальный гарантированный объем прокачки природного газа в Украину по словацкому маршруту с 1 октября составит 6,4 млрд кубометров в год.

При этом в компании отметили, что клиенты Eustream до конца 2019 года зарезервировали максимальную мощность газопровода в 10 млрд кубометров (27 млн куб. м в сутки).

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Справка УНИАН. С 16 августа открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме, а со 2 сентября он заработал в рабочем режиме. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома». Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.

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