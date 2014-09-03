Азербайджан полностью прекратил поставки газа в Россию

Азербайджан вновь полностью прекратил поставки газа в Россию, сообщила в среду, 3 сентября, пресс-служба Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР).

Как передает ПРАЙМ, поставки прекращены в связи с ремонтными работами. Компания не уточнила, с какого периода произошла остановка, и до какого срока она продлится.

Читайте такжеТрехсторонняя встреча по газу может состояться на следующей неделе в РоссииЭто уже второе за год прекращение поставок газа в Россию из Азербайджана — с начала года до начала июня газ также не поставлялся по причине ремонта.

Читайте такжеУкраина считает дискриминационным предложение России о $100 скидки на газ План поставок газа до остановки составлял 2 млн кубометров в сутки.

Азербайджанский газ является одним из источников газоснабжения Дагестана. Контракт на покупку азербайджанского газа был подписан "Газпромом" и ГНКАР в октябре 2009 года, а поставки по нему начались 1 января 2010 года.