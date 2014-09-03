Украина нашла замену 60% российского газа
14:16, 03 сентября 2014Энергетика
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Украина может заместить до 60% российского газа за счет импорта топлива из других источников.
Всего Украина может импортировать 15 млрд кубометров / Фото УНИАН
Украина может заместить до 60% российского газа за счет импорта топлива из Словакии и других источников.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
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«Всего мы можем импортировать 15 млрд кубометров, это 60% импорта топлива. 10 млрд кубометров мы все-таки открыли из Словакии, 5 млрд - из других источников. Мы заместили 60% российского газа», – сказал Яценюк.
При этом он добавил, что Украина не платила российскому «Газпрому» 500 долл. за тысячу кубометров и платить не будет.
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