Украина нашла замену 60% российского газа

Украина может заместить до 60% российского газа за счет импорта топлива из Словакии и других источников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Всего мы можем импортировать 15 млрд кубометров, это 60% импорта топлива. 10 млрд кубометров мы все-таки открыли из Словакии, 5 млрд - из других источников. Мы заместили 60% российского газа», – сказал Яценюк.

При этом он добавил, что Украина не платила российскому «Газпрому» 500 долл. за тысячу кубометров и платить не будет.