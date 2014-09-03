Аннексированный Крым может остаться без украинского света

Государственная компания по внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» не исключает полного прекращения поставок электроэнергии потребителям в аннексированный Россией Крым.

Согласно сообщению компании, с 3 сентября 2014 года по поручению Минэнергоугля «Укринтерэнерго» из-за дефицита топлива для нужд тепловой генерации на материковой части Украины ограничивает объемы перетока мощности «ДТЭК Крымэнерго».

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«Укринтерэнерго» необходимо снизить переток мощности из энергосистемы Украины в Крымскую энергосистему до следующих лимитов: на время утреннего (с 8 до 10 по киевскому времени) и вечернего (с 18 до 22 по киевскому времени) максимумов нагрузки - до 300 МВт; в дневной зоне - до 500 МВт; в ночное время (с 23 до 6 по киевскому времени) - до 600 МВт.

«В случае если лимиты не будут выполняться потребителями Крыма, компания будет вынуждена полностью отключать питающие линии на полуостров», - говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности направило областным энергоснабжающим компаниям сообщения о возможном временном прекращении электроснабжения населения, как это было в 90-х годах, в связи с возникновением дефицита мощностей в объединенной энергосистеме Украины.

Отключения будут проводиться по согласованным с облгосадминистрацией графикам аварийных отключений во время утренних и вечерних пиковых нагрузок, ориентировочно в 9:00-11:00 и в 20:00-22:00.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период начнет импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное – производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт на Донбассе из-за военных действий привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.