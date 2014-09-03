Украина будет строить новые атомные блоки
Кабмин намерен увеличить объем электроэнергии, которая производится атомными электростанциями.
Правительство Украины до конца года должно заключить контракты на строительство новых атомных энергоблоков для увеличения поставок электроэнергии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Кабинета министрам премьер-министр Арсений Яценюк.
"Украина приняла решение о строительстве новых атомных блоков для увеличения объема электрической энергии, которая производится безопасными атомными электростанциями. До конца этого года – заключение соглашения на строительство новых атомных блоков", - сказал Яценюк.
Читайте также«Энергоатом» и Westinghouse обсудили расширение сотрудничества
Кроме того, по словам премьера, правительство будет пытаться массированно финансировать строительство линий электропередач. В мае 2015 года, сообщил Яценюк, может быть введена в эксплуатацию мощная линия электропередач.