Украина рассчитывает убедить Европу покупать газ на границе России

17:16, 03 сентября 2014
Энергетика
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Европейским компаниям необходимо пересмотреть свои контракты с «Газпромом» для переноса закупки газа с западной границы Украины на западную границу России.

Фото УНИАН

Украина рассчитывает за полгода убедить европейские компании пересмотреть свои контракты с «Газпромом» для переноса закупки газа с западной границы Украины на западную границу России, чтобы избежать угроз российской стороны о прекращении поставок «голубого топлива» в ЕС, с использованием необоснованных обвинений о ненадежности его транзита через Украину.

Об этом говорится в плане действий правительства Украины в восстановлении страны.

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Кроме этого в документе указывается, что до конца 2014 года Кабмин намерен договориться с «Газпромом» о прозрачной, рыночной цене на поставки и транзит газа за счет международного арбитражного суда и трехсторонних переговоров при участии ЕС. 

Справка УНИАН. «Газпром» на сегодняшний день является виртуальным оператором между Украиной, с одной стороны, и Словакией, Польшей, Венгрией и Румынией, с другой. Фактически российская компания контролирует все газовые потоки в ЕС через Украину в обход последней. Это делает практически невозможным установление экономически обоснованных тарифов на транзит российского газа. 

Кроме этого, с 16 августа открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме, а со 2 сентября он заработал в рабочем режиме. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома». Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.

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