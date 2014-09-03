США помогут Украине в сфере энергетики и поддержке вооруженных сил

Об этом заявил президент США Барак Обама сегодня в Таллинне, сообщает корреспондент The Wall Street Journal Пол Сонн в "Твиттере".

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"Обама: США помогут в развитии демократических институтов Украины, диверсификации ее источников энергоснабжения и поддержке армии", - написал журналист.

Также Барак Обама добавил, что "Соединенные Штаты будут продолжать оказывать помощь Украине в реформах, чтобы победить коррупцию".