США помогут Украине в сфере энергетики и поддержке вооруженных сил
18:48, 03 сентября 2014Энергетика
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США помогут Украине в развитии демократических институтов, диверсификации источников энергоснабжения и поддержке вооруженных сил.
REUTERS
Об этом заявил президент США Барак Обама сегодня в Таллинне, сообщает корреспондент The Wall Street Journal Пол Сонн в "Твиттере".
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"Обама: США помогут в развитии демократических институтов Украины, диверсификации ее источников энергоснабжения и поддержке армии", - написал журналист.
Также Барак Обама добавил, что "Соединенные Штаты будут продолжать оказывать помощь Украине в реформах, чтобы победить коррупцию".
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