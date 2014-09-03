Кабмин предлагает лишать свободы за разворовывание газа

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за разворовывание газа.

Об этом сказал министр Кабинета министров Остап Семерак по результатам заседания Кабинета правительства, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

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По словам Семерака, предлагаемые законопроектом санкции за разворовывание природного газа – до трех лет лишения свободы.

«Речь идет о том, что якобы в связи со сложными обстоятельствами с поставками газа на украинский рынок происходят потери газа. Но в действительности речь идет о банальном разворовывании природного газа», – сказал он. При этом Семерак отметил, что «есть разные механизмы и модели, как это происходило». В итоге плата за украденный газ потом равномерно распределялась на всех потребителей, в том числе на граждан, которые платили согласно счетчикам за потребленный газ.

Семерак отметил, что в 2013 году было зафиксировано 40 таких уголовных дел, в суд попали лишь 2, и то «санкции были мягкими».

«Сегодня мы приняли решение о том, что подобная практика недопустима», – подчеркнул правительственный чиновник.