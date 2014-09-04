Эксперт: Официальный ввод войск РФ в Украину остановит транзит газа в Европу

Об этом Эрик Найман написал в своем блоге.

"Однако Европа уже готова к этому, накопив достаточные объемы газа, построив терминалы по приему сжиженного газа и проведя другие мероприятия", - считает Найман.

А вот Россия, по его словам, от остановки поставок энергоносителей в Европу потеряет не только лицо, но и огромные деньги.

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"Также для открытого вторжения нужно будет неформальное одобрение россиян. А его нет. И даже оголтелая пропаганда сегодня не может объяснить, за что погибают российские десантники в Украине - рейтинги Путина пошли вниз", - заявляет эксперт.

Он также отметил, что если Совет Федерации России даст разрешение на официальный ввод российских войск в Украину, то будут введены новые жесточайшие санкции против России вплоть до остановки поставки российских энергоносителей (или оплаты, если Россия будет отключена от SWIFT).

"И тогда в октябре-ноябре Россию накроет глубочайший экономический кризис с труднопредсказуемыми последствиями для кремлевских властей", - подытожил Найман.