Цены на нефть обвалились после незначительного роста накануне

На мировых торгах в четверг, 4 сентября, цены на нефть снижаются на фоне статданных из США, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подешевели на $0,65 до $101,12 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,62 до $94,92.

Читайте такжеВице-президент Европарламента призвал Запад обвалить цены на энергоносителиКак отмечают эксперты, нестабильность цен на сырье вызвана значительными колебаниями курса доллара. Рынок всерьез начал готовиться к повышению процентных ставок в США, и этот процесс способен вызвать снижение цен на нефть.

Доллар на этой неделе подорожал до 14-месячного пика к корзине основных валют, делая цены на нефть менее привлекательными для стран-импортеров.

Читайте такжеКотировки нефти Urals рухнули ниже $100 за баррель - бюджет РФ под угрозой срываЗапасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 545.000 баррелей, по данным Американского института нефти (API), но запасы бензина и дистиллятов выросли при прогнозе их снижения. Объем фабричных заказов в США в июле значительно вырос, и продажи автомобилей в августе поднялись до максимума за 8,5 лет.

Ливия повысила добычу нефти в шесть раз за два последних месяца до 725.000 баррелей в сутки на фоне постоянной политической нестабильности.