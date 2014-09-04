На шахте в Макеевке из-за выброса газа погиб один горняк

В городе Макеевка Донецкой области на шахте «Холодная Балка» ГП «Макеевуголь» в 21 час 23 минуты 3 сентября на горизонте 750 метров произошли выбросы угольно-газовой смеси без дальнейшего горения.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, всего в шахте работало 137 горняков, на аварийном участке – 25.

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В 23 часа 30 минут 133 горняка были выведены на поверхность, один горняк погиб, один горняк спасен. Потерпевший в тяжелом состоянии поднят на поверхность.

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По состоянию на 7 часов утра 4 сентября судьба двух горняков остается неизвестной.

На данное время шахта не работает. В аварийно-спасательных работ задействованы четыре отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.