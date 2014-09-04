Компании России массово сокращают штаты сотрудников на фоне санкций Запада

Крупнейшая нефтяная компания РФ и мировой лидер по запасам "Роснефть" для экономии затрат хочет провести сокращение в центральном аппарате. Компания может уволить 20-25% персонала — около 1 тыс. сотрудников, пишет "КоммерсантЪ".

Ряд госкомпаний также провели и ведут сокращения, но масштаб скромнее. Эксперты полагают, что в сложной экономической ситуации высокооплачиваемые экс-сотрудники "Роснефти" могут столкнуться с трудностями при поиске новой работы.

Читайте такжеНовые санкции ЕС против России ударят по капиталу, оборонке и высоким технологиямПо данным РСБУ за второй квартал, средняя численность сотрудников ОАО "НК "Роснефть"" — 4 тыс. человек, расходы на оплату труда за 2013 год — 16,1 млрд руб.

В самой "Роснефти" лишь говорят, что она "работает над сокращением затрат, в том числе и путем оптимизации численности персонала", но "речь о массовых сокращениях не идет".

Читайте такжеВице-президент Европарламента призвал Запад обвалить цены на энергоносителиПо словам собеседников "Ъ", увольнения могут начаться уже в октябре, сейчас разрабатываются критерии.

Как стало известно "Ъ", "Роснефть" в 2014 году может сократить и добычу нефти примерно на 2 млн тонн.

Другие российские компании ТЭКа добывают меньше "Роснефти", там ниже и количество сотрудников. По словам источников "Ъ", в центральном офисе "Газпром нефти" работает около 1,3 тыс. человек, в "Башнефти" — около 1 тыс. человек. В "Газпроме" число работников в центральном аппарате не назвали. В центральном офисе ExxonMobil (зарубежный лидер по добыче — 213 млн тонн нефтяного эквивалента) работает около 3 тыс. человек.

Читайте такжеНовые санкции Запада нанесут непоправимый ущерб экономике России - Кэмерон "Роснефть" не первой из госкомпаний пытается урезать штат. В первом полугодии ОАО РЖД сократило численность персонала на 6,2%, до 847,2 тыс. человек, "Интер РАО" уменьшило число менеджеров на 9,7%, а "РусГидро" в 2014 году собирается сократить 25-30% исполнительного аппарата из 800 человек. В "Газпроме" "Ъ" заявили, что в компании и его дочерних структурах "нет планов по сокращению персонала". В "Ростехе" также не собираются начинать увольнения.

Управляющий партнер Winner Partners Григорий Окунь говорит, что определить необходимое количество сотрудников компаниям масштаба "Роснефти" непросто. "Но раньше экономическая ситуация была гораздо лучше, сейчас многим компаниям из-за санкций и конъюнктуры в целом придется оптимизировать издержки, в том числе за счет увольнений",— полагает он.