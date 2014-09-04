Нефтегазовая Kuwait Energy продала свои активы в Украине за $5 млн

Нефтегазовая компания Kuwait Energy, занимавшаяся разработкой нефтегазовых месторождений в Полтавской и Сумской областях совместно с госкомпанией «Укргазвыдобування», в апреле 2014 года продала свои активы в Украине за 5 млн долл., говорится в отчете компании.

«В апреле 2014 года, Kuwait Energy завершила продажу своих активов в Украине за 5 млн долл.», - говорится в сообщении компании.

Kuwait Energy не приводит подробностей сделки.

Также в документе говорится, что компания в настоящее время находится в активных переговорах о продаже своих российских активов и рассчитывает завершить их продажу в третьем квартале 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, осенью 2012 года Kuwait Energy и «Укргазвыдобування», «дочка» госкомпании «Нафтогаз Украины», после года судебных тяжб возобновили совместную деятельность на Бильском газоконденсатном (Полтавская обл.) и Куличихинском нефтегазоконденсатном (Сумская обл.) месторождениях.

Kuwait Energy приостановила разработку Бильского и Куличихинского месторождений в конце 2011 года из-за расторжения судом договора о совместной деятельности с компанией «Укргазвыдобування».

Договор был аннулирован после спора партнеров Kuwait Energy, представленных в ООО "Буровая компания "Рудис" и ООО "Торговая база "Укрбуд" (эти компании по очереди выступали оператором проекта).

Kuwait Energy разрабатывает месторождения в Египте, Йемене, Ираке, Омане, Пакистане, Латвии, России.

ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей более 70% общей добычи газа в стране. В ее состав, в частности, входят два газопромышленных управления (ГУ): «Шебелинкагазвыдобування» и «Полтавагазвыдобування».