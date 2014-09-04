В Минэкономразвития уверяют, что энергетика может обеспечить до 30% роста экономики

Энергетика может обеспечить до 30% роста ВВП Украины до 2020 года, заявил на общественных слушаниях об упрощении налогообложения на электромобили заместитель министра экономического развития и торговли Украины Роман Качур.

"По предварительным расчетам до 30% роста ВВП до 2020 года может быть обеспечено в секторе энергетики", - сказал Качур.

По его словам, Министерство энергетики и Министерство экономразвития работают над стратегией, которая позволит Украине с 1 января 2016 года стать частью единого европейского энергорынка.

"Это означает, что будет свободный переток электроэнергии между украинской энергосистемой и европейской. Это чрезвычайно мощный рынок, он примерно в пять раз больше чем существующий энергорынок, на котором сейчас работает Украина", - сказал замминистра, отметив, что включение в эту энергосистему даст огромный толчок для развития экономики Украины.

Как сообщал УНИАН, в середине августа министр топлива и энергетики Юрий Продан заявлял, что заключить полноценные соглашения о присоединении Украины к Единому энергетическому европейскому рынку мешает позиция российского “Газпрома”.

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По словам министра, “Газпром” имеет соглашения с европейскими газотранспортными операторами, которые “не отвечают требованиям европейского энергетического законодательства”. По его словам, украинская сторона хочет иметь полноценные соглашения о так называемом присоединении к странам, с которыми Украина имеет соединение по газотранспортным системам, — с Польшей, Венгрией, Словакией.