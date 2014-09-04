Украинцев призывают брать в кредиты котлы не на газе - проценты возвратят

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) направит 50 млн грн на компенсацию кредитов населению, которое будет отказываться от использования в своих домах отопительных котлов на природном газе, в пользу котлов, работающих на других видах топлива.

Об этом сообщил журналистам глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук, отметив, что это часть средств, которые Украина получила от Европейского Союза в качестве гранта.

«50 миллионов гривень мы хотим направить на компенсацию населению кредитов, которые будут использоваться на замену газовых котлов. Ведь не каждое домохозяйство может привлечь средства, чтобы купить котел», - сказал Савчук, отметив, что одним из наиболее выгодных вариантов котлов являются те, которые работают на биотопливе (пеллеты, щепа).

По его словам, благодаря такому механизму украинцы смогут получать компенсацию части тела кредита сразу же при покупке котла или части процентов по кредитам. Это поможет населению с небольшими доходами взять кредит по более выгодным условиям, что в будущем даст экономию потребления газа в Украине, которая более половины своих потребностей в «голубом» топливе пополняет за счет импорта.

При этом Савчук выразил надежду, что эта программа заработает до конца текущего года. По словам чиновника, можно начать компенсировать кредиты и сейчас, однако необходимо немного времени, чтобы выписать четкие правила и порядок получения компенсаций кредитов при покупке котлов.

«Чтобы не получилось так, что я купил газовый котел за 1000 гривень, мне 300 возместили, я его не поставил и вместе с чеком отдал котел соседу. Затем он так же идет в сельсовет, ему возмещается 30%, и так дальше», - подчеркнул Савчук.

По его словам, на начальном этапе компенсировать кредиты будут государственные «Ощадбанк» «Укргазбанк» и «Укрэксимбанк».

Савчук сообщил, что при правильно выработанном механизме компенсаций по кредитам выделенные 50 млн грн будут потрачены эффективно. Он привел пример, что если государство будет компенсировать 10% ставки по кредиту, то люди будут выбирать банк с наименьшей кредитной ставкой, чтобы самим платить меньше. При этом и банки, и кредитные союзы будут конкурировать между собой, снижая ставки по кредитам, чтобы к ним был больший наплыв клиентов.

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Как сообщал УНИАН, российский «Газпром» с 16 июня перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля. При этом объемы добычи газа в Украине не смогут заменить поставки газа из России. Поэтому Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок этого топлива из Европы.

В таких условиях правительство приняло решение максимально снизить использование природного газа в промышленности, а также жилищном секторе, для того, чтобы обеспечить украинцев теплом и горячей водой в зимний период. Кроме этого, реализация энергоэффективных проектов позволит стране увеличить независимость от импортных поставок энергоресурсов.

Справка УНИАН. Госэнергоэффективности реализует государственную политику в сферах эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива и обеспечивает увеличение доли возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива в энергетическом балансе Украины