Украинские АЭС полностью обеспечены топливом для прохождения зимы – «Энергоатом»

Украинские атомные электростанции, на которых вырабатывается около 50% всей электроэнергии страны, полностью обеспечены ядерным топливом для прохождения осенне-зимнего периода 2014-2015 годов.

Об этом исполнительный директор НАЭК «Энергоатом» Наталья Шумкова сказала во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«Если говорить о том, обеспечены ли на сегодня атомные станции топливом и могут ли они работать на полную мощность, по крайней мере в этот сложный период осенне-зимнего максимума 2014-2015 годов, ответ однозначный: «Да», – сказала она.

По словам Шумковой, на сегодняшний день уже на 9 из 15 энергоблоков перегружено свежее топливо.

«Топливом все блоки для перегрузки в этот плановый ремонт обеспечены», – добавила Шумкова.

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Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.