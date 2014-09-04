Кабмин ликвидировал НАК «Энергетическая компания Украины»

Кабинет министров Украины своим постановлением ликвидировал Национальную акционерную компанию «Энергетическая компания Украины» и передал пакеты акций энергокомпаний, входивших в НАК, в ведение Министерству энергетики и угольной промышленности Украины. Как отмечается в постановлении, размещенном на веб-портале правительства, срок работы ликвидационной комиссии не должен превышать 5 месяцев.

Ликвидационную комиссию, согласно постановлению, возглавил генеральный директор Государственного концерна «Ядерное топливо» Сергей Дробот.

Кроме того, согласно правительственному решению, в ведение Минэнергоугля переданы 78,29% акций компании «Центрэнерго», 60,06% акций компании «Луганскоблэнерго», 87,4% акций компании «Днестровская ГАЭС».

Справка УНИАН. НАК «Энергетическая компания Украины» является акционером 20 компаний топливно-энергетического комплекса, производящих и поставляющих электроэнергию, что составляет около трети от общей выработки электроэнергии Объединенной энергосистемы Украины. В январе-августе 2014 года НАК сократила производство электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2% - до 39,3 млрд кВт/ч.