Новые санкции ЕС могут ударить по «Роснефти», «Газпром нефти» и «Транснефти»

Евросоюз готовит новые санкции против России, которые коснутся подконтрольных государству нефтяных компаний, пишут "Ведомости" со ссылкой на Financial Times.

Читайте такжеНовые санкции Запада нанесут непоправимый ущерб экономике России - Кэмерон Согласно документу, одобренному Еврокомиссией, российским нефтяным компаниям будет закрыт доступ на европейский рынок капитала — ранее такая же мера была применена в отношении российских госбанков. С конца июля действует запрет на предоставление акционерного и долгового (сроком более 90 дней) финансирования пяти госбанкам — Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, РСХБ и Банку Москвы.

Ограничения коснутся государственных нефтяных компаний, которые располагают активами на сумму более 1 трлн руб. и получают половину доходов «от продажи или транспортировки сырой нефти или нефтепродуктов». Исходя из этих критериев, новые санкции ударят по «Роснефти», «Газпром нефти» и, возможно, «Транснефти» — российскому оператору нефтепроводов. Другие нефтяные компании России, как «Лукойл» или «Сургутнефтегаз» не попадут под ограничения, так как они являются частными компаниями, пишет FT.

Читайте такжеКомпании России массово сокращают штаты сотрудников на фоне санкций ЗападаВ июле «Роснефть» уже попала под санкции США, тогда же Вашингтон ввел ограничения против производителя газа «Новатэка». Но европейские власти не решаются затронуть газовый сектор, опасаясь ответной реакции Кремля, который может запретить поставки газа в Европу, отмечает FT. Именно по этой причине европейские чиновники не вводят санкции против «Газпрома», сообщало ранее агентство Reutrers со ссылкой на источники в ЕС.

Читайте такжеБелый дом: США готовят новые санкции против РоссииВ энергетическом секторе также предлагается запретить европейским сервисным компаниям, таким как французская Technip или итальянская Saipem, работать на российские компании в проектах по добыче трудноизвлекаемой нефти, при этом проекты по добыче газа под такие ограничения не попадут.