Цены на нефть снижаются на фоне укрепления доллара

На мировых торгах в пятницу, 5 сентября, цены на нефть Brent держатся ниже отметки $102 за баррель и упадут за неделю на фоне роста курса доллара, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подешевели на $0,09 до $101,74 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,01 до $94,44.

4 сентября оба эталона подешевели почти на $1 из-за укрепления доллара после неожиданного снижения процентных ставок Европейским центральным банком. За неделю цены потеряют более 1 процента.

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Оператор крупного нефтяного месторождения Buzzard в Северном море возобновил добычу и будет постепенно увеличивать ее в ближайшую неделю. Добываемая на месторождении нефть сорта Forties - основной из четырех сортов, участвующих в формировании цены на европейский эталон Brent.

Читайте такжеВице-президент Европарламента призвал Запад обвалить цены на энергоносителиДобыча на иракском месторождении Киркук упала на 90 процентов до 30.000 баррелей в сутки, а нефтепровод в турецкий порт Джейхан может быть остановлен более чем на год из-за диверсий исламистов, сообщил управляющий месторождением.

В феврале добыча нефти в Ираке достигла рекордного показателя 2,8 миллиона баррелей в сутки, из которых 300.000 баррелей в сутки поступало с Киркука, но теперь район месторождения захвачен боевиками Исламского государства, которые устраивают диверсионные акты на объектах нефтяной инфраструктуры.