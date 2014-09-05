Суд США признал ВР виновной в утечке нефти в Мексиканском заливе
Представители BP уже заявили о намерении обжаловать решение суда
Утечка нефти в Мексиканском заливе в 2010 году после аварии на буровой платформе произошла из-за "грубой небрежности и безответственного поведения нефтяного гиганта BP, постановил суд в США, сообщает ВВС.
Представители BP уже заявили о намерении обжаловать решение суда, после объявления которого акции компании резко упали.
Решение суда грозит BP дополнительными штрафами. Компания ранее уже сделала многомиллиардные выплаты в фонд компенсации жителей побережья Мексиканского залива.
Авария на управляемой BP буровой платформе Deepwater Horizon, располагавшейся в море в 210 километрах к юго-востоку от Нового Орлеана, стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории.
В результате взрыва платформы в апреле 2010 года погибли 11 человек, а в воды Мексиканского залива вылились миллионы баррелей нефти.