Суд США признал ВР виновной в утечке нефти в Мексиканском заливе

Утечка нефти в Мексиканском заливе в 2010 году после аварии на буровой платформе произошла из-за "грубой небрежности и безответственного поведения нефтяного гиганта BP, постановил суд в США, сообщает ВВС.

Представители BP уже заявили о намерении обжаловать решение суда, после объявления которого акции компании резко упали.

Решение суда грозит BP дополнительными штрафами. Компания ранее уже сделала многомиллиардные выплаты в фонд компенсации жителей побережья Мексиканского залива.

Авария на управляемой BP буровой платформе Deepwater Horizon, располагавшейся в море в 210 километрах к юго-востоку от Нового Орлеана, стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории.

В результате взрыва платформы в апреле 2010 года погибли 11 человек, а в воды Мексиканского залива вылились миллионы баррелей нефти.