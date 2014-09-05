Суд США признал ВР виновной в утечке нефти в Мексиканском заливе

09:10, 05 сентября 2014
Энергетика
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Представители BP уже заявили о намерении обжаловать решение суда

Разлив нефти случился из-за

Утечка нефти в Мексиканском заливе в 2010 году после аварии на буровой платформе произошла из-за "грубой небрежности и безответственного поведения нефтяного гиганта BP, постановил суд в США, сообщает ВВС.

Представители BP уже заявили о намерении обжаловать решение суда, после объявления которого акции компании резко упали.

Решение суда грозит BP дополнительными штрафами. Компания ранее уже сделала многомиллиардные выплаты в фонд компенсации жителей побережья Мексиканского залива.

Авария на управляемой BP буровой платформе Deepwater Horizon, располагавшейся в море в 210 километрах к юго-востоку от Нового Орлеана, стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории.

В результате взрыва платформы в апреле 2010 года погибли 11 человек, а в воды Мексиканского залива вылились миллионы баррелей нефти.

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