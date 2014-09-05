Дальнейший рост курса доллара скажется на цене электроэнергии – «Энергоатом»

Дальнейший рост курса доллара скажется на цене электроэнергии, отпускаемой атомными электростанциями Украины, так как «Энергоатом» импортирует ядерное топливо.

Об этом исполнительный директор НАЭК «Энергоатом» Наталья Шумкова сказала во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«Все контракты на поставку ядерного топлива у нас в долларах или евро, в зависимости от поставщика. Соответственно, идет удорожание закупки, и это не может не влиять на отпускную цену на электроэнергию», – сказала Шумкова.

«Все прекрасно понимают: если будет дорожать доллар, то неизбежно затраты предприятия (НАЭК «Энергоатом» – УНИАН) возрастут. Появится необходимость, возможно, повышения цены на электроэнергии. Конечно, это глобально скажется на всех остальных затратах населения», – отметила Шумкова.

Читайте такжеУкраинские АЭС полностью обеспечены топливом для прохождения зимы – «Энергоатом»

Справка УНИАН. Украина в 2013 год импортировала ядерного топлива на 620 млн долл.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), приняла решение с 1 июля повысить тариф на отпуск электроэнергии для НАЭК «Энергоатом», оператора всех действующих атомных электростанций Украины, на 0,3% – до 30,31 коп. за кВт/ч с 30,23 коп. за кВт/ч.

Ранее, с 1 мая, НКРЭ повысила тариф на отпуск электроэнергии для НАЭК «Энергоатом» на 8,8% – до 30,23 коп. за кВт/ч с 27,78 коп. за кВт/ч, с 1 апреля – на 20,5%, до 27,8 коп. за кВт/ч с 23,08 коп. за кВт/ч.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.