Шебелинский ГПЗ останавливают для ремонта

Работу завода останавливают с 15 сентября / Фото УНИАН

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины», с 15 сентября на две недели останавливает работу Шебелинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ, Харьковская обл.) для проведения планового ремонта, говорится в сообщении компании.

Кроме того, в этот период на плановом ремонте будет находиться технологический цех стабилизации конденсата "Селещина".

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Во время остановки планируется провести плановое обследование оборудования, замену расходных запчастей, чистку аппаратов, а также сварочно-монтажные работы в связи с реконструкцией блока газофракционирующей установки-2 для внедрения блока гидроочистки дизтоплива и прочее.

Как отметили УНИАН в пресс-службе компании, завод останавливается на ремонт два раза в год.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування", производит бензин марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом «Укргазвыдобування».

«Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування».