Поставки газа из Словакии в Украину приблизились к максимальным объемам

Украина к 5 сентября достигла 26,181 млн кубометров из возможных 27 млн куб. м суточных поставок природного газа по словацкому маршруту, который с 1 сентября был переведен в промышленную эксплуатацию.

Согласно оперативным данным оператора газотранспортной системы Словакии, компании Eustream, суточные поставки газа 1 сентября составили 21,54 млн кубометров, 2 сентября – 21,904 млн кубометров, 3 сентября – 22,306 млн кубометров, 4 сентября – 26,181 млн кубометров.

По состоянию на 14:15 5 сентября, Украина импортировала 5,455 млн кубометров.

Как ранее сообщал УНИАН, минимальный гарантированный объем прокачки природного газа в Украину по словацкому маршруту с 1 октября составит 6,4 млрд кубометров в год.

При этом клиенты Eustream до конца 2019 года зарезервировали максимальную мощность газопровода в 10 млрд кубометров в год (27 млн куб. м в сутки).

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Справка УНИАН. С 16 августа открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме, а с 1 сентября он заработал в рабочем режиме. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома».

Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.