Европа заморозила совместный с Россией энергетический проект - СМИ

Деятельность рабочих групп в рамках "Энергодиалога Россия-ЕС" заморожена, сообщил ИТАР-ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в состав проекта "Энергодиалог Россия-ЕС" входят шесть тематических групп - по энергетическим рынкам и стратегиям, по мониторингу исполнения "Дорожной карты" энергетического сотрудничества до 2050 года, по электроэнергетике, по атомной энергетике, по энергоэффективности и инновациям, а также Консультативный совет по газу.

"В рамках Энергодиалога в этом году не проведено ни одного заседания. Более того, не начала работу тематическая группа по мониторингу "Дорожной карты" сотрудничества до 2050 года. Хотя в свое время глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу отмечал создание такой группы как достижение нашего сотрудничества в энергетике", - сказал источник.

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Планировалось, что со стороны России работу тематической группы по мониторингу "Дорожной карты" сотрудничества возглавит вице-президент "Транснефти" Михаил Барков. Но Еврокомиссия не направила предложения о кандидатуре сопредседателя, уточнил источник.

Более того, отметил он, работа Консультативного совета по газу "фактически заморожена". Запланированное на 10 июня заседание совета было перенесено на неопределенный срок.

В Минэнерго РФ пока не прокомментировали ситуацию.