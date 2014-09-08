Цены на нефть Brent держатся ниже $101 за баррель на фоне статданных из США

На мировых торгах в понедельник, 8 сентября, цены на нефть Brent держатся ниже отметки $101 за баррель на фоне слабых статданных из США, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подорожали на $0,06 до $100,88 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,15 до $93,44. В пятницу нефть Brent подешевела более чем на $1.

Читайте такжеНовые санкции ЕС могут затронуть "Газпромбанк" и "Газпром нефть"Рост занятости в США в августе замедлился до минимума восьми месяцев, и еще большее число американцев прекратило поиск работы.

Как отмечают аналитики, цены на нефть остаются низкими, статпоказатели беспокоят инвесторов.

Китай в августе повысил экспорт на 9,4 процента при прогнозе роста на 8 процентов, а импорт снизился на 2,4 процента. Китай увеличил импорт нефти на 6 процентов, а импорт нефтепродуктов - на 36 процентов, по сравнению с июлем.

Читайте такжеСША уговаривают Китай, Южную Корею и Сингапур поддержать санкции против РФПоказатель экспорта близок к прогнозу и не оказал значительного влияния, информация - нейтральна для рынка нефти, отмечают аналитики.

В воскресенье в Украине продолжались бои в Донецке и Мариуполе, несмотря на действующее с пятницы прекращение огня. Евросоюз в понедельник введет в действие новые санкции против России, которые затронут "Роснефть", некоторые компании "Газпрома" и 24 человека.

Читайте такжеЯценюк назвал три условия для наступления реального перемирия на ДонбассеПрезидент США Барак Обама на этой неделе выступит по телевидению, чтобы изложить план США по борьбе с Исламским государством, чьи войска контролируют значительные территории в Ираке и Сирии. В воскресенье возобновились бои между различными группировками в Бенгази вблизи столицы Ливии Триполи.