Яценюк считает, что Украина избавится от российской газовой зависимости за 5 лет

09:18, 08 сентября 2014
Энергетика
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Из 25 миллиардов, которые мы покупаем в России, 15 уже начали покупать у Европейского Союза через Польшу, Венгрию и Словакию, отметил премьер.

Украина находит альтернативные источники поставок газа / Фото УНИАН

Премьер-министр Арсений Яценюк считает, что в пятилетней перспективе Украина может диверсифицировать поставки газа и перестать зависеть от Российской Федерации в газовом вопросе.

Об этом глава правительства сказал в интервью программе “ТСН.Тиждень” на канале “1+1”.

Яценюк напомнил, что когда правительство начало работу, в украинских газовых хранилищах было 5 млрд кубических метров газа: «Это практически ноль, потому что это так называемый буферный газ, его скачать невозможно».

«Сейчас у нас уже около 16 млрд кубических метров газа. Из 25 миллиардов, которые мы покупаем в России, 15 мы уже начали покупать у Европейского Союза через Польшу, Венгрию и Словакию», - отметил премьер.

По словам Яценюка, основной реверс, запущенный недавно, - это 10 млрд кубических метров газа в год через Словакию: «Он существенно поможет нам пережить зиму».

При этом премьер отметил, что Украине не хватает еще 5 млрд кубических метров газа.

«Будет непросто. Тепло не будет, сразу предупреждаю, - но не замерзнем», - предупредил Яценюк.

Глава правительства отметил, что шансы на получение этого реверса были крайне низкие из-за давления России и отметил общую позицию всех стран-членов Европейского Союза и Европейской комиссии непосредственно в решении этого вопроса.

Отвечая на вопрос, является ли запуск этого реверса победой, Яценюк сказал: «Я не люблю бросаться этими словами. До победы еще далеко. Победа - это тогда, когда мы не будем вообще покупать российский газ. Это не год, не два, но в пятилетней перспективе мы можем сказать, что Украина диверсифицирует поставки газа и перестанет зависеть от Российской Федерации».

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Яценюк также подчеркнул, что правительство борется с коррупцией в энергетическом секторе.

«Это не всем нравится, в первую очередь бывшим олигархам Виктора Януковича. Будем отбирать имущество, исключительно на законных основаниях, которое они украли у государства. Будем повышать ренты, заставлять платить налоги», - пообещал премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее Яценюк заявлял, что Украина может заместить до 60% российского газа за счет импорта топлива из Словакии и других источников.

Справка УНИАН. С 16 августа открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме, а со 2 сентября он заработал в рабочем режиме. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома». Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.

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