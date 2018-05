Медведев угрожает отключить Украине несуществующие поставки электроэнергии из России

Россия может ограничить поставки электроэнергии в Украину из-за отключения Киевом электроснабжения в Крыму. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью газете «Ведомости».

Читайте такжеСМИ: Опубликован список российских компаний, по которым могут ударить санкции ЕС«Отдельные части Украины тоже энергодефицитны и получают электроэнергию из России. И тот, кто принимает не очень умные решения об ограничении поставок энергии в Крым, должен понимать, что возможны симметричные меры», — отметил премьер.

Читайте такжеАннексированный Крым может остаться без украинского светаГлава правительства добавил, что зависимость Крыма от поставок электроэнергии из Украины становится для киевских властей инструментом политического давления на Россию.

Напомним, Объединенная энергетическая система (ОЭС) Украины работает синхронно (параллельно) с энергетическими системами Беларуси, Российской Федерации, Молдовы, и через «Бурштынский энергоостров» с объединенными энергетическими системами стран Западной, Центральной и Восточной Европы - бывшего UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity) - Польши, Словакии, Венгрии, Румынии. Это позволяет экспортировать электроэнергию как в восточном, так и западном направлениях. Украина обладает профицитным объемом электроэнергии, из-за чего периодически накладываются диспетчерские ограничения для атомных электростанций.

Между Украиной и Россией отсутствуют коммерческие договоры на поставку электроэнергии. Украина занимается исключительно экспортом электроэнергии. В разные годы Украина импортировала электроэнергию из РФ при авариях на ЛЭП или ТЭС, но это – исключительная ситуация.