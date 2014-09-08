В России из-за дефицита дорожает бензин

Оптовые цены на бензин в России за первую неделю сентября выросли на 1,6-1,7% в зависимости от марки моторного топлива. Биржевая цена АИ-92 теперь составляет 41 тысячу 870 рублей за тонну.

Нефтяные компании объясняют повышение цен началом ремонтных работ на крупнейших НПЗ в России и в Беларуси, пишет "Газета.ру" со ссылкой на «Коммерсантъ».

В Министерстве энергетики утверждают, что ряд нефтяных компаний не выполнили рекомендации ведомства увеличить текущие запасы нефтепродуктов до 1,75 миллиона тонн. При этом ведомство обвиняет нефтяные компании в сокращении производства бензина в июле и августе по сравнению с плановыми показателями на 233 тысячи и 140 тысяч тонн соответственно. Таким образом, месячные поставки моторного топлива на внутренний рынок в июле снизились на 280 тысяч тонн, а в августе на 209 тысяч тонн.

В результате, за первую неделю сентября стоимость бензина марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СпбМТСБ) выросла на 1,7%, а за вторую половину августа – на 4,6%. Цена АИ-95 увеличилась на 1,6%. Сокращение производства нефтепродуктов источники в нефтяных компаниях объясняют авариями на Ачинском НПЗ и Сургутском заводе стабилизации конденсата, а также необходимостью глубокой модернизации других нефтеперерабатывающих заводов в связи с необходимостью перехода к 2016 году на выпуск топлива стандарта Евро-5.

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Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) считают, что нефтяные компании сознательно ограничивают поставки моторного топлива на внутренний рынок. Как сообщали СМИ в начале августа, ФАС уже тогда была готова начать серию антимонопольных расследований против нефтяников. Но пока служба ограничивается мониторингом ситуации с ценами на внутреннем рынке.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявлял, что считает выполнимой задачу удержания цен на бензин в России. Однако, согласно данным Росстата, цены на моторное топливо с января по август выросли на 5,3%.