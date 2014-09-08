Запорожская АЭС отключила от сети блок №1 на ремонт
Блок отключен 6 сентября по диспетчерским ограничениям, а 8 сентября начат плановый ремонт.
Запорожская АЭС отключила от сети энергоблок №1 для проведения ремонта, который продлится до 30 декабря 2014 года.
Согласно сообщению НАЭК «Энергоатом», блок был отключен 6 сентября по диспетчерским ограничениям, затем 8 сентября начат плановый ремонт.
По состоянию на 8 сентября в работе находятся 13 из 15 энергоблоков атомных электростанций.
На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС - 28-е сутки планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 650 МВт, для Ривненской АЭС – 2 635 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 1 730 МВт, для Хмельницкой АЭС – 600 МВт.
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Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый.
Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.
Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.